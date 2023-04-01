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Haberler Gündem Politika 50 YIL SONRA İLK! Son dakika: CHP'de Antalya 1. sıra adayı kim olacak?
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CHP'de 50 yıl sonra Deniz Baykalsız ilk seçim

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. CHP, Antalya Milletvekili olan Baykal olmadan 50 yıl sonra ilk kez bir seçime girecek

50 YIL SONRA İLK! Son dakika: CHP'de Antalya 1. sıra adayı kim olacak?
DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Antalya'da 50 yıl sonra ilk defa Deniz Baykal listede olmadan seçime girecek. 1973 yılında ilk defa Antalya'dan milletvekili seçilen Baykal, 50 yılda CHP listelerinden 10 kez girdiği milletvekilliği seçiminde, 9 kez 1'inci sırada kendisine yer buldu.

Antalya'dan 17 milletvekili, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak. 2018'de gerçekleştirilen seçimde 5 milletvekili çıkaran CHP'de aday adaylığına 109 kişi başvurdu. Ancak bu seçimde CHP'de 50 yıllık bir değişim yaşanacak.

50 YIL SONRA İLK

Partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatıyla birlikte, CHP Antalya'da 50 yıl sonra ilk defa Baykal'ın olmadığı bir listeyle seçime girecek. 1968'de siyasete atılan Baykal, 1973'te düzenlenen seçimlerde 1'inci sıradan aday olduğu Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e gitti. Baykal, Meclis'e girdiği ilk yıl Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1977 yılında düzenlenen seçimlerde yine 1'inci sıradan aday oldu ve milletvekili seçildi.

5 YIL SİYASET YASAĞI ALDI

Bu hükümette de bakanlık görevi yapan Baykal, parti genel merkezinde de farklı görevlerde bulundu. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 5 yıl siyaset yasağı alan kişiler arasında yer alan Baykal, 1983'teki seçimlere katılamadı. Baykal, CHP'nin kapatılmasının ardından kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Parti'yle (SHP) 1987 ve 1991 yıllarındaki genel seçimlerde yine Antalya'dan milletvekili seçildi.

1992'DE CHP GENEL BAŞKANI OLDU

1992 yılında tekrar açılan CHP'de yapılan kurultayda genel başkan oldu. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde yine Antalya'da CHP listesinde ilk sırada kendine yer bulan Baykal, seçimlere girdi. 1999 yılındaki seçimlerde yine Antalya'dan aday olan Baykal, partisi yüzde 8.71 oy alıp barajı geçemeyince Meclis'e gidemedi. Deniz Baykal, 2002, 2007 ve 2011 yıllarında yapılan seçimlerde de Antalya'da ilk sıradan Meclis'e girdi.

CHP 2015 yılındaki seçimlerde, farklı seçim bölgelerinde milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim yaptı. Ön seçime katılan Baykal, aldığı oy ile Niyazi Nefi Kara'nın arkasında kalarak 2'nci olabildi. Partiye katıldığı günden bu yana ilk defa 2'nci sıradan seçime giren Baykal, Meclis'te görev aldı. Bu seçimde Meclis'in en yaşlı üyesi olarak 25'inci dönemin ilk oturumunu açtı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Milletvekilliği devam ettiği sırada 2017 yılında rahatsızlanarak bir süre yoğun bakımda kaldı. 2018 seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede tedavisi devam ettiği sırada ziyaret ederek Antalya'dan yine ilk sıradan adaylık teklif etti. Yapılan seçimlerde Baykal, memleketinden yine ilk sırada seçilerek Meclis'e gitti.

11 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık sorunları devam eden Baykal, seçimden yaklaşık 8 ay sonra yemin ederek görevine başladı. Baykal, geçen 11 Şubat'ta Ankara'da hayatını kaybetti. Baykal'ın ardından CHP'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde Antalya'da ilk sıradan kimin aday gösterileceği merak konusu oldu.

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