CHP'den SADAT hakkında suç duyurusu 0:00 / 0:00

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, suç duyurusu dilekçesini teslim ettikten sonra Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

SADAT'ın terör ve şiddet yoluyla anayasal düzeni değiştirmek için kurulan paramiliter bir suç örgütü olduğunu savunan Tezcan, söz konusu oluşumun Türkiye Cumhuriyeti devletini ve anayasal düzeni tehdit ettiğini belirtti. SADAT'ın silahlı eğitimler verdiğini ve silah ticaretine aracılık ettiğini ileri süren Tezcan, bu faaliyetlerin yasalara göre suç oluşturduğunu söyledi. Tezcan, şunları kaydetti:

"SADAT yetkilileri ve şüpheliler, Anayasa ile güvence altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağını, resmi dilini, üniter yapısını, egemenliğini, başkentini değiştirmeyi vadetmektedir, bunu hedeflemektedir. İşin daha vahim olanı, SADAT yetkilileri, bunu cebir ve şiddet yoluyla hedeflediklerini açıkça ortaya koymaktadır."

Tezcan, suç duyurusunun takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de SADAT'ın milli iradeyi tehdit ettiğini savunarak savcılardan gereğini yapmalarını istedi.

Fotoğraf: DHA