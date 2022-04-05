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CHP'den seçim güvenliği için özel ekipler kurulacak

CHP, Haziran 2023 seçimlerine giderken seçim güvenliği konusunda tecrübe aktarımında bulunacak. İstanbul’da kurulacak ekipler Anadolu’da her ili-ilçeyi ziyaret edip 31 Mart İstanbul seçiminde edindikleri tecrübelerini aktaracak gerekirse sandık görevlilerine eğitim verecek.

Son dakika: CHP'den seçim güvenliği için özel ekipler kurulacak
CHP seçim güvenliği için özel ekip kuracak
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2023 Haziran ayında yapılacak seçimler yaklaşırken en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi sandık güvenliği. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6 muhalefet partisi Teşkilatlar veya Seçim İşleri'nden sorumlu kurmaylardan oluşan bir komisyon kurulacak. O komisyon kurulmadan CHP hareket geçti.

Geçtiğimiz gün Habertürk'e konuşan Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sandık görevlileri noktasında yüzde 98 buçuk oranında isimleri belirlediklerini söyledi. Yedek sandık görevlisi olarak ise hazırlık yüzde 50 seviyelerinde.

İSTANBUL’DA KURULACAK EKİPLER ANADOLU’YA DAĞILACAK

Salıcı, 31 Mart'ta İstanbul seçimlerinde uygulanan "İstanbul Modeli"ni tüm Anadolu'da uygulamaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde önemli bir adım atılacak. 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da sahada bizzat çalışan binlerce isim ekiplere ayrılacak. Bu ekipler Anadolu’ya dağılıp deneyimlerini bilgilerini oradaki sandık görevlilerine aktararak. 31 Mart tecrübesi olan bu ekipler “Oy sandıkla girdiği andan itibaren nelere dikkat edilmeli, itiraz yolları nedir? Islak imzalı tutanak takibi” gibi kritik konularda bilgilerini paylaşacak. Yani 31 Mart deneyimlerini aktaracak. Gerek görüldüğü takdirde yeniden bir sandık güvenliği eğitimi verilecek.

"İstanbul Modeli"ne göre her sandığın başında bir CHP'li sandık sorumlusu, her okulda veri bilişim sorumlusu, ilçede veya okulda seçim gününü ve itirazları takip edecek hukukçular ve onlara her konuda yardımcı olabilecek görevlilerin hazır bulunması gerekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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