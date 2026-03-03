CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Değerli milletvekillerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından grubumuzu onurlandıran konuklarımız, televizyonları başında bizi izleyenlere, radyolarında bizi dinlemeyenlere hepinize hoş geldiniz diyorum. Son olarak Burdur'da 93. eylemimizi gerçekleştirdik. Dünya siyasi tarihinin en geniş katılımlı seçim kampanyasına hazırlanıyoruz. Ekrem başkana ve yol arkadaşlarımıza sahip çıkan bütün demokratlarla birlikte önemli bir yürüyüşü gerçekleştiriyoruz.

100 yıl sonra yine Cumhuriyet için demokrasi için ümidi bizde olanlara selam olsun. O yüzden durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Biz eylemlerimize başlarken buna mevsimlik bakanlar olmuştu. Biz de, bu millet seçme hakkını, sandığı bırakmaz, devletini sever ama devleti milletin karşısına dikerseniz millet kazanır dedik.

O eyleme katılanlar biliyorlar ki bu mücadele demokrasiye inananlarla otokrasiyi isteyenler arasında bu mücadele emeği savunanlarla emeği sömürenler arasında. Bu mücadele emeklilerin haysiyet mücadelesidir. Bu mücadele, geleceğinden endişe duyan gençlerin mücadelesidir. Mücadelenin daha zorunun verileceği bir haftaya giriyoruz.

Dünya kritik bir süreçten geçiyor. Yeni bir krizle ve bu krizi doğru okumayan bir dış politikayla karşı karşıyayız. Gazze'de soykırım yapmış olanlarla aynı masaya oturanların, adı barış olan ama Filistinlilere yer verilmeyen Trump'ın adını barış masası dedikleri masaya oturdular. Trump diyor ki Netanyahu ile birlikte çalışacaklar diyor. Erdoğan, ABD'ye gidip de daha görüşmeden önce Filistin'in F'sini anınca ABD Dışişleri Bakanı, bizimle 5 dakika görüşmek için taklalar atıyor demişti. O görüşmedeki teslimiyet ve bugün yaşananlar. 71 bin Filistinli ölmüş onların olmadığı masaya oturup işgal planını konuşuyorsunuz. İran'a yönelik saldırı ise müzakere devam ederken yaşandı. Ülkenin yöneticileri kızları ile torunlarıyla bombalandı. Haydutça bir saldırı bu. Bizim İran'ın demokratik olması konusunda eleştirilerimiz elbette var. Ama bir kişinin kendi ülkesinin senatosunun kararı olmadan, 150 kız çocuğu öldürüldü. Kimsenin bunu sorguladığı yok. Bu ilk değil, 1 Mart Tezkeresi'ni Meclis'e getiren Erdoğan. 99 hayır oyu veren milletvekilini siyasetten tasfiye eden Erdoğan. CHP grubu ve 99 AK Partili, Türkiye'yi ABD üslerinden kurtardı. O zaman partisine baskı kuran Erdoğan, Trump ve Netanyahu ne yapacağını biliyor ama bunlar nasıl bir oyunun içinde olacaklarını bilmiyor. Hakan Fidan, 2 hafta önce, 'Şu an bir savaş tehdidi yok' diyordu. Tüm dünya ABD bölgeye donanmasını yığdığında bunu gördü, Hakan Fidan göremedi. İran'da, BAE'de, Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de, Suudi Arabistan'daki büyükelçilerimiz uluslar arası kökenli değildir. Bölgeyi okuması gereken, diplomasi yapması gerekenleri monşer deyip görevden tasfiye ettiler.

Türkiye'yi kutuplaştıran, zayıf düşürmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. AK Parti, Trump yönetimine çıt çıkarmıyor. Biz, bölgemizdeki masum insanların haklarını savunduk, savunmaya devam ediyoruz. İran halkının da yanındayız. İran'ın geleceğine karar verecek olanların İran'da yaşayanların karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Trump'ın dayattığı bu düzen, yeni dünya düzeni olamaz. Biz bu dayatılan karmaşaya itiraz ediyoruz. Türkiye'yi de uluslar arası hukuka saygı duymayanlara örtülü destek olmamaya davet ediyoruz. İktidarıyla muhalefetin bir arada olması gerekirken, bu Meclis'te 3 kez milletvekilliği yapan Tanju Özcan'a bir operasyon düzenlendi. Vakfa, AK Parti'yi de MHP'yi de davet etmiş. Bolu'nun zengin iş insanlarına, zincir marketlere bu vakfa destek olsun demiş. 528 üniversiteli genci okutuyorlardı. Bu vakıf, Bolu'ya bir huzurevi yapmak için de çalışıyor. Çağırsan ifadesini alırsın, jandarma operasyonuyla gözaltına alıyorlar. Üç gün boyunca kendisine soruyorlar, sen bu vakıfa bağış yapın demişsin, diyorlar. Üç harfli vakıf geliyor Bolu'da 17 şube açıyor, vergisini İstanbul'a veriyor, 'Kardeşim bu vakfa destek ol' dediği için tutuklanıyor. Ben Tanju ile gurur duyuyorum. Esas meselenin kökü burada, Tanju'ya bu operasyonu yapan başsavcıyı HCK'ya şikayet etmiş.

Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettik ve bilirkişi raporu yazılmıştı. Bu Cumhuriyet Başsavcısı, 'Neden burada bakanlık yazdınız, bakanlığı silin. Yerine Bolu Belediyesi yazın' diyor. Silmedikleri için bilirkişilere o zaman siz bu işi bırakın diyor. Sonra da başka yerden bilirkişi görevlendirdi. Tanju Özcan da bu savcıyı şikayet ediyor. Şimdi anladınız mı Tanju'ya operasyon yapan adamın kuyruk acısını ve HSK'nın kendisiyle ilgili işlem yapmamasının nedenini. Bolu'da yüzde 80 halk desteğine kavuşmuş, 1 lira borcu olmayan bir belediye başkanını, Sincan'a F Tipi'ne, terör örgütü üyelerinin konulduğu yere koydular. Bu suçtan ceza verseler yatarı 1.5 yıl arkadaşlar. Sayın Bahçeli 'İç cephemiz sarsılırsa sağımızda solumuzda düşmanlar var' diyor. Sayın Bahçeli bunu bana ne demiyor sanırım. Esenyurt'ta Ahmet Özer, Adana'da Zeydan Karalar, iftira atarak aylarca içerde tuttular. İç cepheyi bozan biz miyiz yoksa seçim sonuçlarını hazmedemeyip 16 belediye başkanımızın kapısına dayananlar mı? Sayın Bahçeli, 'Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın' diyenlere tepki gösteriyor. Bunu bize demiyor biz Kuvayi Millîyeyiz. Müslümanları ezerim diyenlerin kim olduğunu torunlarının kim olduğunu söylüyor Sayın Bahçeli. Bir kez daha tarihin kırılma noktasındayız. 1 Mart Tezkeresi'nde kimin anti emperyalist olup olmadığını gördük Trump ile saf tutanlar ayrışıyor. Bütün hedef Türkiye'nin birinci partisini felç edip, yürüyüşüne engel olmak.

Numan bey geldi nazik bir ziyareti oldu geçen hafta. CHP'nin duruşuyla ilgili kutladı kendisi. Ben de anlattım biz bunları yaşarken bize neler yaşatılıyor. Kendisi bugün için iftar yemeği verdiğini söyledi. İnşallah bundan sonra iyi olur dedi Meclis Başkanının davetine icabet edecektik. Vallahi billahi gidecektik iç cephe için gidecektik. Yine balta çektiler arkadaş. Gideceğim bu akşam iftara ama Sincan F Tipi'ne Tanju'nun yanına gideceğim. Yarın İstanbul'da çarşamba mitingi olacak, cuma günü Bolu ayağa kaldırılacak, cumartesi günü Eskişehir'de olunacak. Madem ki kötülük gemi azıya almıştır, hodri meydan, iyilik karşınızdadır, CHP karşınızdadır. Kötülükler yapalım ki, işten güçten bizimle uğraşmasınlar diyor ama yanılıyorlar. Bu parti düşman Polatlı'ya geldiğinde biz Meclis'i kapatmayan çalışan partiyiz. Bizim adayımız belli onların belli değil. Seçim beyannamesi yazıyoruz. Yoksullukta, yüksek enflasyonda, yüksek faizde, işsizlikte, gelir adaletsizliğinde Avrupa birinciyiz. Şubat ayında yüzde 3 enflasyon açıklandı. Bir yıllık enflasyonu bizim şubat ayı enflasyonunun altında olan 100'ün üzerinde ülke var. Türkiye iyi mi yönetiliyor buna bakmak lazım. İki aylık enflasyon yüzde 8 oldu. Yıllık yüzde 21'i yakalayabilmek için her ay bundan sonra yüzde 1 enflasyon yapmaları lazım ki bu mümkün değil.

Bir tarafta kişi başı gelirin arttığını ve 18 bin 40 dolara çıktığını söyleyen Mehmet Şimşek, öteki tarafta emekliye zamlı ikramiye veremeyeceklerini açıklıyorlar çünkü para yok. Türkiye'den her iki kişiden biri, aldığı maaştan daha fazla kredi kartı borcu var. Bunun nedeni yüzde 95'lik, tefecinin bile almadığı faizdir. Borcu kar topu gibi büyüten bir sistem ve büyük bir infialin eşiğindeyiz. İran'a saldırının ardından Hürmüz Boğazı kapatıldı ve mazot 61 TL'yi çıktı. Yüzde 6.7'lik zam bekleniyor ve bu gece yarısından itibaren bazı illerimizde 70 TL'yi açacak. Yüzde 40 her litre mazotta vergi alıyorsun. Mazota zam geldiğinde her şeye iğneden ipliğe zam gelmeyecek mi o zaman enflasyonun artmaması için o zaman akaryakıtı zamlamayın ve bunu ÖTV'den karşılayın. Eğitim dışında her şeyle uğraşan bir Milli Eğitim Bakanı var. Okullarda güvenlik sorunu var dediğimizde duymaz. İstanbul Çekmeköy'de Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik öğrencinin saldırısıyla hayatını kaybetti. Geçen yıl okullarda can güvenliğimiz yok diye uyaran bir öğretmenimizdi. Öğretmenlerin okullarda hayatını koruyamaz hale geldiler. Din üzerinden bölücülük yapan bakan, buradan ilan ediyoruz.