CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası

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HABERTURK.COM

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu iddia edilen silahlı saldırı düzenlendi. Binada görev yapan polis ve özel güvenlik görevlisi ifadesinde 6-7 el ateş edildiğini söyledi.

Olay bu sabah 05.00 sularında gerçekleşti. Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen silahlı saldırı düzenlendi.

— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 6, 2023

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olayla ilgili açıklama yaptı. Kaftancıoğlu açıklamasında, "Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.