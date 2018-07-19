CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan: "Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır. Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız" dedi.

CHP milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek, parti için olağanüstü kurultay talebine ilişkin açıklama yaptı.

Özkan, "CHP'nin gündeminde kurultay talepleri sayıların yarıştırılacağı, tabanımızın sürekli bununla meşgul olacağı noktalara gelmemeli. Kurultayın nasıl toplanacağı belli. Yeterli sayı bulunduğunda genel merkeze teslim edilir, biz de yerine getiririz" dedi.

Türkiye'nin ve CHP'nin kurultay tartışmalarıyla meşgul edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Özkan, "CHP kurultayını, CHP'nin ülke sorunlarıyla ilgileneceği yerde, kurultayı gündemde tutmak partimize zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Biz bu kurultay kararına saygılıyız" diyen Tuncay Özkan, "Yeter imza varsa, getirsinler, gereğini yapacağız. Ancak bunun sayı yarıştırmaya döndürmenin partimize zarar verdiği görüşündeyiz" dedi.

CHP'li Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin tabanın Türkiye sorunlarıyla, içinde bulunduğumuz durum ve gelen seçimle çalışma yapması gerekmektedir. İmzalar getirildiğinde işlem yapmayacağım diyen kimse yok. Büyük vicdan bize kurultay yapacaksın derse yapacağız. Kamuoyu önünde tartışma çıkarmak doğru değil. Bizim arkadaşlarımız, doğal hakları. Bu hakkın gündemi işgal edecek şekilde kullanılmasını doğru bulmuyoruz."

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