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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özel: Bütün emekçilerin hedefi Taksim olmalı | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel: Bütün emekçilerin hedefi Taksim olmalı

        CHP lideri Özgür Özel, Kartal'daki 1 Mayıs etkinliklerine katıldı. Özel, "Tüm emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:26
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        Özgür Özel'den 1 Mayıs açıklaması
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        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Türk-İş üyeleri Kartal Meydanı'nda bir araya geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Kartal Meydanı'ndaki kutlamalara katıldı. Özel, "Bütün emekçilerin temel hedefi eninde sonunda Taksim olmalıdır; Taksim, baskıcı rejimin elinden geri alınmalıdır. Bir ülkede meydanlar Taksim gibi tutsaksa, o ülkede otokrasi vardır" dedi.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle konfederasyon, sendika ve siyasi partiler farklı noktalarda toplanma çağrısında bulundu. Türk-İş ve Türk- Metal İş sendikası üyeleri, Kartal Meydanı'nda kutlama yapıyor.

        Sabah erken saatlerden itibaren kutlamaların başladığı Kartal Meydanı ve çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Araç girişinin olmadığı meydan ve çevresindeki araç ve yayalar, alternatif güzergâhlara yönlendirildi. TOMA'lar ve polis ekipleri meydan ve çevresinde hazır bekletiliyor.

        "TÜM EMEKÇİLERİN HEDEFİ TAKSİM OLMALI"

        Özgür Özel de Kadıköy ziyaretinden önce Kartal'daki kutlamaya uğradı. Özel, Mecidiyeköy'deki gözaltılara ilişkin olarak, milletvekillerinin bölgede bulunduğunu söyledi.

        Özel, şöyle konuştu:

        "Tüm emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimden geri alınmalıdır. Taksim Meydanı'nı iktidarının tapusu sanan iktidara şunu söylüyoruz; bir ülkede meydanlar özgürse o ülkede demokrasi vardır. Taksim gibi tutsaksa, abluka varsa o ülkede otokrasi vardır. Taksim'e bakınca iktidarın özgüvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar, bunların dizleri titriyor, hırslarını boş meydanlardan alıyorlar."

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