        Haberler Spor Motor Sporları Çin Grand Prix'sinde tarihi sıralama - Motor Sporları Haberleri

        Çin Grand Prix'sinde tarihi sıralama

        Formula 1 Çin Grand Prix'sinde tarihi bir pole pozisyonu geldi. Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, henüz 19 yaşındayken pole pozisyonunu kazanarak Formula 1 tarihine geçti

        Giriş: 14.03.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Formula 1 Çin Grand Prix’sinde tarihi bir pole pozisyonu geldi. Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, henüz 19 yaşındayken pole pozisyonunu kazanarak Formula 1 tarihine geçti.

        19 yaş 6 ay 18 günlük olan Antonelli, kariyerinin ikinci sezonunda ilk pole pozisyonunu elde etti. Böylece daha önce 2008 İtalya Grand Prix’sinde 21 yaş 2 ay 11 günlükken pole alan Sebastian Vettel’e ait “en genç pole sahibi” rekorunu da geride bıraktı.

        Sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell’ı iki ondalık saniye geride bırakan genç İtalyan, Mercedes’e günün en hızlı turunu kazandırdı.

        Günün erken saatlerinde Sprint yarışını kazanan Russell ise sıralama turlarında talihsizlik yaşadı. Q2’nin ardından ön kanat değişimi yapmak zorunda kalan Britanyalı pilot, Q3’te ilk turuna çıktığı sırada pist üzerinde durdu. Yeniden hareket edebilse de aracının üçüncü vitese takılı kalması nedeniyle ciddi zaman kaybetti.

        Mercedes’in yaptığı müdahalenin ardından Russell yalnızca tek hızlı tur atabildi ve pole pozisyonunu kıl payı kaçırdı.

        Yarışa Ferrari pilotlarının oluşturduğu ikinci sıra damga vuracak. Lewis Hamilton dördüncü, Charles Leclerc ise beşinci sırada yer aldı. McLaren pilotu Lando Norris altıncı, Red Bull pilotu Max Verstappen ise sekizinci sıradan yarışa başlayacak.

        Çin Grand Prix'si yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

