Çin lideri Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin'de ağırlandı.

Ukrayna krizine odaklanılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi ana başlıklarının ele alınacağı resmi müzakereler, Putin'in Cinping'i karşılamasıyla başladı.

Dün Pekin'in Ukrayna'da ateşkes önerisini görüşen iki lider, işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

ÇİN'DEN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Çin Devlet Başkanı Cinping Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, Çin ve Rusya'nın 'pratik işbirliğini' daha fazla ilerletmek için daha yakın çalışması gerektiğini söyledi. Neredeyse tüm konularda beraber büyük bir gelişme kaydettiklerini bildiren Cinping, "İşbirliğimizin erken hasadı bize avantaj sağlar" diye konuştu.

Cinping'den "Değerli dostum" diye bahseden ve Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu bildiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'yı terk eden Batılı şirketlerin yerine Çinli işletmelerin geçmesine yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin'le enerji alanında da büyük bir işbirliği içinde olacaklarını ifade eden Putin, "Sibirya 2 gaz hattı konusunda neredeyse bütün parametrelerde mutabık kaldık" dedi.