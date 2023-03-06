Ç.D., cezaevindeyken Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazdı. Ç.D. mektubunda, "Zeki Özezen'i ben değil, babam öldürdü. Yaşım küçük olduğu için az ceza alacağımı söyleyip suçu üstlenmemi istediler. Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Ben suçlu değilim" dedi. Bunun üzerine olaydan 4 gün sonra yeniden gözaltına alınan Kıral Dalkıran tutuklandı, kızı Ç.D. ise serbest bırakılıp annesine teslim edildi.

Olay, 2021 yılı Mayıs ayında, Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Zeki Özezen, yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı, sesi kısması için uyarınca önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan Özezen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan Kıral Dalkıran polis tarafından yakalandı. Dalkıran, ifadesinde, Zeki Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Kıral Dalkıran ise serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre suçu o tarihte 14 yaşında olan kızı Ç.D.'nin üzerine atan Dalkıran, önce müebbet, sonra da 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, Ç.D.'ye ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Zeki Özezen

MAHKEMEDE YİNE 'KIZIM VURDU' DEDİ

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Kıral Dalkıran, duruşmadaki ifadesinde, "Olay anında evimin önünde müzik dinliyordum. Zeki, müziğin sesini kısmamı istedi. Ben de sesini kıstım. Sonra markete gittim. Geri döndüğümde kızım Ç.D.'nin silahla Zeki'yi vurduğunu öğrendim. Ben vurmadım. Suçsuzum" dedi. Tanıklar ise olay sonrası Dalkıran'ın elinde tabanca gördüklerini söyledi. Kıral Dalkıran, sonraki duruşmalarda da ifadesini tekrarlayarak suçsuz olduğunu savundu.

Kıral Dalkıran, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, bilirkişi raporuna göre, maktule yönelik atışlar incelendiğinde, silahın kullanılmasının ustalık gerektirdiğini belirten müşteki avukatı, bu nedenle Ç.D.'nin olayı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Bazı tanıkların olayı gerçekleştiren kişinin Kıral Dalkıran olduğunu gördüklerine yönelik beyanlarını da hatırlatan avukat, Ç.D.´nin, ailesinin baskısıyla suçu üstlendiğini ancak tutuklandıktan sonra cezaevinden mektup yazıp suçu babasının işlediğini beyan ettiğini ifade etti ve Kıral Dalkıran'ın indirim hükümleri uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin hurdacı olduğunu ve atış konusunda ustalığının olmadığını belirtti.