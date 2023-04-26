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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"30 bin kişi işsiz, iş bekliyor. Bunun çözülmesi lazım. Taşeron işçilerin bir kısmına kadro verdiler bir kısmına vermediler. Biz gelince kadrolarını yapacağız. Ayrıca devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Burası aynı zamanda görkemli bir turizm şehri olabilir. Belediyeyi bize verdiğiniz zaman onu da yapacağız.

Afyon aynı zamanda eğitimin de merkezi ama bu şehir kan kaybetti. Bunun için yol belli Millet İttifakı'na oy vereceksiniz. Şeker fabrikalarını kapattılar söz veriyorum yeniden açacağız. Onlar şeker ithal ediyorlar, buğday ithal ediyorlar, gübre ithal ediyorlar bir biz milliyetçiyiz diyorlar. Milliyetçi olan kendi ülkesine yatırım yapar.

Londra'nın bir mahallesinde bir bölümü alıp kapattılar. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek. Hayır efendim.

"ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE OTURACAĞIM"

Saraylarda oturma gibi bir derdim yok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü var oraya gideceğiz. Biz memleketi düşünüyoruz, onlar ceplerini düşünüyor. Onlar için yandaş, Bay Kemal için vatandaş var. Sizin için hizmet edeceğim.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bütün köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köylerde veteriner de olacak, ziraat mühendisi olacak, teknisyenler olacak. Devletten aylık alacaklar ve kırsalda sizlere hizmet edecekler. Hayvanların aşıları, toprak analizleri yapılacak. Kırsaldan kente göç olmayacak. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek.

"KİMSENİN ELEKTRİĞİ, DOĞALGAZI KESİLMEYECEK"

Aile Destekleri Sigortası getireceğiz. Bir ailenin borcum var, elektrik faturasını ödeyemiyorsa 85 milyon karanlıkta kalıyoruz. Doğalgazı kesiliyorsa 85 milyon soğukta kalıyor demektir. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir ailenin elektriği, doğalgazı kesilmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Sosyal devlet vatandaşın karnını doyuran devlettir. Bunu anlattığımda bazı hanımlar, 'Katılım bankalarında bu yardımları altın olarak yapabilir misiniz' dedi, tabi ki altın olarak da yatırabileceğiz. Hiç kimse muhtaç olmayacak. Herkesin onuru, şerefi korunmuş olacak.

Afyonkarahisar'da 60 okul depreme dayanıklı değil. Bu resmen tespit edildi. Niye yapmıyorlar, beşli çetelere gelince her şeyi yapıyorlar.

Onların 21 yılda götürdükleri 418 milyar doları son centine kadar bu millete vereceğim.

Mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim; en büyük günah kul hakkı yemektir. Allah aşkına günaha ortak olmayın. Bütün inançlı insanlar başımın üstündedir.

2015'ten beri 'Emeklilere 1'er maaş ikramiye verin' dedim, vermediler. Sözüm söz, Kurban Bayramı'nda 15 bin liralık ikramiyeniz hazır olacak.

Bu kardeşiniz 27,5 devlette çalıştı. Tasarruf nasıl yapılır, bütçe nasıl yapılır, israf nasıl önlenir; 27,5 yılımı verdim. Dolarla, euro ile verdikleri tüm ihaleleri Türk Lirası'na çevireceğim.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş'in hakkını hukukunu savunacağız, kimse endişe etmesin. Ankara'nın göbeğinde bir kişiyi öldüreceksin ve dosyası gizli. Niye gizli? Dürüst, ahlaklı, ülkücü olduğu için öldüreceksin Bay Kemal izleyecek; hayır. Kimsenin endişesi olmasın bulup yargıya teslim edeceğiz.

Onların milliyetçiği hikaye. Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. Rusya ateş etti, 34 askerimiz şehit oldu. Bu devletin Cumhurbaşkanı nereye gitti; Putin'in kapısına gitti. Şehit olan, vurulan bizim askerimiz, ciğeri yanan bizim halkımız sen gidiyorsun Putin'e. Kronometreyi çalıştırdı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı kaç dakika beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mudur milliyetçilik?

Bay Kemal'e güveneceksiniz. Bizim sınırlarımız yol geçen hanı olmayacak. Geldiniz, yerleştiniz yok kardeşim. 2 yıl içinde herkesi kendi ülkesine göndereceğiz. Biz ırkçılık yapmıyoruz, komşumuz, eyvallah. Onların yollarını, okullarını, kardeşlerini AB fonlarıyla yapacağız. Gezmek istiyorsan gel. Ama çalışmak istiyorsan önce kendi evlatlarımız çalışacak.

Tank-palet fabrikasını Katar'a sattılar. O fabrikamızı geri alıp şerefli ordumuzu teslim edeceğim. Dünyada hastanesi olmayan tek ordumuz bizim ordumuz. GATA başta olmak üzere tüm hastaneleri ordumuza teslim edeceğiz."