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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8'li, 9'lu olabilir. 4 yavru CHP'nin yanında yer aldı. Biz milletimizle buradayız. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini çözmek için buradayız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattının açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 6,2 km'yi bulan metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

"BİRİLERİNİN İHTİRASLARINA KURBAN EDEMEYİZ"

İstanbul'u yeraltından ve yer üstünden demirağlarla örme vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

Nerede eksik, sıkıntı, ihtiyaç varsa müdahale ediyor; yapmaktan çekinmiyoruz. Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı.

"İSTANBULLULAR BUNLARA DERSİ VERECEK"

3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi.

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55,7 km uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistemi 354,5 km'ye ulaştı. Projeler bittiğinde bu rakam 380 km'nin üzerine çıkacak. Yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak.

Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de böyle iş yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler yerine tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet etmek aldı.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazanınızı tebrik ediyorum. Birileri seccadenin üzerine ayakkabı ile basabilir. Ne yapalım; bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem.

DEPREMZEDELER İÇİN EV İNŞAATI

Deprem bölgesinde 650 bin konut ve köy evi yapacağız. 1 yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar afetlerin tamamında bunu yaptık. Tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturduk.

Buradan iddia ile söylüyorum; Türkiye'de böylesi büyük bir afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Nasıl at binenin, kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir.

Bütün bu yatırımlar İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar. Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Yarın Pendik'teyiz orada da açılışımız var. Birileri laf biz ise iş yaparız.

Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8'li, 9'lu olabilir. 4 yavru CHP'nin yanında yer aldı. Biz milletimizle buradayız. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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