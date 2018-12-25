Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

2019 BÜTÇESİ DEĞERLENDİRMESİ

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum.

2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

FAİZ HARCAMALARI

AK Parti öncesi toplanan vergilerin, bizim dönemimizde nereye harcandığı konusunda örnek vereceğim:

2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk Bay Kemal. Şimdi bu oran, 2017 yılı itibariyle bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Demek ki 100 liralık verginin 10 lirasını faiz giderlerine, kalanını milletimize hizmet olarak harcıyoruz.

Geçtiğimiz 16 yılda sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık, temelini sağlamlaştırdık. Ağustos ayındaki saldırıyı çelik gibi iradeyle karşılamamış olsaydık farklı sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdik. Yaladığımız onca badire, operasyona rağmen dimdik ayaktayız. Son dönemdeki dalgalanmaların hiçbiri aşamayacağımız şeyler değil. Ağustos ayı sonuna kıyasla döviz kurumuz yüzde 18 değerlendi. Risk primlerimiz de 200 puan iyileşme sağlandı. İş gücüne katılım yüzde 53,4 ile tarihimizin en yüksek oranına ulaştı.

İHRACAT RAKAMLARI

İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Yıl sonu itibariyle yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bay Kemal, cari açık azalıyor. Cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekeceğimize işaret ediyor. Enflasyonu önümüzdeki yıl hedeflerimizin gerisine indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki yıl satınalma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan 12'nciliğe yükseleceğiz. Satınalma partesi döviz kurundan etkilenmediği için oldukça anlamdır. G-20 toplantılarına giderken dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, diğer yandan satınalma paritesine baktığımızda 12'nci olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu varın düşünün.

2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir. Önümüzdeki yıl eğitime ayırdığımız kaynağın 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Belediyelerimiz için 93,6 milyar lira aktarıyoruz. Tarım sektörü için 16,1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5,1 milyar lira, diğer desteklere 5,3 milyar lira olmak üzere 26,5 milyar lira.

MUHALEFETE TEPKİ

Ana muhalefetin sözcüsü konuşuyor 'Esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlasını satıyor' diyor. Sen size ait hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz bugüne kadar sürekli hep çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Tavsiye ederim, bir sor bakalım TOBB'a sor, TİM'e sor ne kadar bu yıl içerisinde esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar kapandı. Sor bakalım, sana nasıl bir rakam verecekler. Sana söyleyim 6'da 1. 6 açıldıysa 1 kapandı. Biz böyle çalışıyoruz. Ama bunların dünyadan haberi yok. Bu rakamları TİM'de açık açık anlattık. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.

BES DESTEĞİ

BES'te katılımcı sayısı 7 milyona, fon tutarı 87 milyar lirayı buldu. Sistemi cazip hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Devlet katkı payı için 4,1 milyar lira daha ayırdık. Devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor. Akaryakıtta vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir. Pek çok sektörüde ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. Vergi politikalarını bütüncül ve adil anlayışla gözden geçireceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek.

Buradan tüm milletime sesleniyorum. Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Bölgeyi Göbeklitepe yılında ayağa kaldıracağız. Şanlıurfa'da açılışını bizzat yapacağız.

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