Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat'ta vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yozgat, Kırıkkale'den Ankara'ya, Kayseri'den İstanbul'a kadar tüm Türkiye'de yaşayan bir şehirdir. Gidin Avusturya'yı Yozgat'ı Türkiye'nin en büyük şehri sanırlar. Pek çok Avrupa ülkesinde yüzbin Yozgatlılar hayatlarını sürdürüyor.

Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. Bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Ülkemizin içinden geçtiğimi kritik dönemde destek bekliyorum.

Biz yatırımlarımızla, hizmetlerimizle Yozgat'a layık olmaya çalıştık. Yozgat'a 12 katrilyon lira yatırım yaptık.