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'En kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahibiz' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Bugün sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak üzere bir aradayız. Burada bir duruma dokunmadan geçemeyeceğiz. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım.

'BU PROJE DARÜLACEZE'NİN TARİHİNE YAKIŞIR BİR ESER OLACAK'

"İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla hizmet ettik diyemezsiniz.

Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın biz de sizi alkışlayalım. Bakın burada yatay mimari anlayışına göre inşa edilen yapılarla bine yakın sakinimize hizmet verilecek. Bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır.

'SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ 100 MİLYAR LİRA SINIRINA GETİRDİK'

Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza sarılacak dezavantajlı grupları sosyal yapımız içinde yaşatmaktır. Bugün Türkiye dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip devlettir. Ülkemiz gibi başka örnek yok. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik.

'BÜYÜK AİLELERİN DAĞILMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ'

Öte yandan büyük ailelerin giderek dağılması da üzüntü vericidir. Aile yapısındaki dağılma ve aşınma nesillerimizin geleceğinde bir belirsizliğe yol açmıştır. Eğitim ise önce ailede başlar. Daha ileri gidiyorum. Ana karnında başlar. Okul tek başına yapamaz.

'FETİH ŞENLİKLERİNİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPACAĞIZ'

Diğer yandan bu sene İstanbul'a yakışır fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız."