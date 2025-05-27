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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, "Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim ve arkadaşlarımız çalışmaya başlayacak. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer partilerle ortak bir paydada buluşmayı umuyoruz." dedi. "Belediyelerle ilgili ayyuka çıkan sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Belediye ve vatandaş arasında ciddi bir güven bunalımı oluşuyor." ifadelerine de yer veren Erdoğan, "Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir, olamaz. Sorunlara neşter vurma vakti geldi. 86 milyonun tamamını ilgilendiren belediyeleri siyaset üstü olarak ele almak istiyoruz." şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:04
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Malumunuz bugün 27 Mayıs darbesinin 65.yıl dönümü. 27 Mayıs, darbeler zincirinin ilk halkasıdır. 27 Mayıs darbesi halen kanayan bir yaradır. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar barajlar inşa eden Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

        "ÜLKEMİZİ DARBE ATMOSFERİNE SOKAN YİNE CHP'DİR"

        Darbeden yalnızca 1 ay önce darbeye davetiye çıkaran dönemin CHP genel başkanıdır. 27 Mayıs'ta milletin umutlarına da darbe vurulmuştur. 27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir.

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        "DARBE ANAYASASI UTANCINDAN BU MİLLETİ KURTARACAĞIZ"

        Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini kaldırdıysak, darbe anayasası utancından da bu milleti kurtaracağız. Yeni anayasayı eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak demokrasi envanterimize katacağız.

        "10 HUKUKÇU ARKADAŞIMIZI GÖREVLENDİRDİM"

        Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımızı görevlendirdim ve arkadaşlarımız çalışmaya başlayacak. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer partilerle ortak bir paydada buluşmayı umuyoruz.

        "YENİ BİR SAYFAYA GEÇİLDİ"

        İç cepheyi güçlendirme çağrımızla başlayan Sayın Bahçeli'nin tarihi ve cesur çıkışıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye çalışmalarında kritik eşik suhuletle aşıldı. Yeni bir sayfaya geçildi. Terörsüz Türkiye sürecinin kazasız belasız tamamlanacağına inanıyoruz.

        "SAYIN BAHÇELİ İLE NE YAPTIĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

        Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemiz büyük bir şahlanış yaşayacak. Terör duvarı yıkılınca kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Sivil siyasetin tepesindeki silah baskısı ortadan kalkınca demokrasimizin sorun çözme kapasitesi artacak. Bu sefer hedeflerimize ulaşacağız.

        "MUHALEFET BELEDİYELERİ BORÇ İÇİNDE"

        Belediyelerle ilgili ayyuka çıkan sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Belediye ve vatandaş arasında ciddi bir güven bunalımı oluşuyor. Belediyelerin çoğu özellikle de muhalefet belediyeleri borç içinde. Konser için kesenin ağzını nasıl açtıklarını gördük. SGK prim borçlarını gündeme getirdiğimizde maruz kaldığımız eleştirileri hatırlıyoruz.

        "SORUNLARA NEŞTER VURMA VAKTİ GELDİ"

        Belediyelerde personel giderleri bütçenin yüzde 30'unu aşamaz, aşmamalıdır. Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir, olamaz. Sorunlara neşter vurma vakti geldi. 86 milyonun tamamını ilgilendiren belediyeleri siyaset üstü olarak ele almak istiyoruz. Muhalefetin depreme hazırlık, anayasa, Terörsüz Türkiye gibi konularda uzlaşıya açık olmasını bekliyoruz.

        KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI

        Geçen yıl Temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını 'Osman Gazi' olarak belirledik. Osman Gazi'nin devreye girmesiyle, 2026'da, ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan karşılayacağız. İstanbul'un fethinin 572.yılında yüzer üretim platformu Osman Gazi'yi Dolmabahçe'den uğurlayacağız. "

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