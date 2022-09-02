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Haberler Gündem Ankara Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK ile sözleri için, "Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir" dedi. Erdoğan, TİP'li Ahmet Şık ifadelerine de sert tepki göstererek, "Bu zat teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Bu ifadeleri kullanıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye-NATO ilişkilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil" diye konuştu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK AÇIKLAMASI: Her şeyden önce Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok. Kazanılmış kendisine milletin verdiği yetki yok. Ama o durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Siz ne zaman yargı oldunuz da yargı haklarını kullanıyorsunuz? Böyle bir yetkin olmadığına göre, bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak... Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşlara verdiğin sözleri yerine getir. Su paralarında ne söz verilmişti, nerelere çıkarıldı? Vatandaş su paralarında ciddi sıkıntı içinde mi? Bunların sözünü nasıl vermişlerdi? Şimdi geldikleri yer ortada. Bunların hepsi 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil.

AHMET ŞIK'IN AÇIKLAMALARI: Bu zat teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devleti içerisinde adeta teröristlerin yaklaşım tarzıyla yaklaşım içerisinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Terör örgütlerinin içerisinde yer almış kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları gelecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN İFADELERİ: CHP'nin akşam başka sabah başka tablosu ortada. Bay Kemal maalesef partisinin içindeki milletvekillerine hakim değil. O da onlar gibi yalan üstüne yalan uyduruyor. Kendi milletvekili SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor. İnsansız araçlar hakkında dersini iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi.

YUNANİSTAN İLE GERİLİM VE NATO MESAJI: NATO manevrasını yaptığı her zamanki gibi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Yunanistan'ın rahatsız olması, Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil.

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