Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı olarak bağlandığı 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuşuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bölümler:
-Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada köklü değişikliklerin yaşanacağı yeni döneme girmiş bulunuyoruz.
-Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.
-Maddi zenginlik sosyal adaleti temin etmeye yetmiyor.
-Salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerdeniz.
-İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık.
-Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık.
-Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük.
-Tüm dünyada gelir dağılımı bozulmuş,makas açılmıştır.
-İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır
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Devamı geliyor...
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