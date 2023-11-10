Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel ilk kez tokalaştı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in genel başkan olmasının ardından ilk kez Anıtkabir'de tokalaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin yeni genel başkanı sıfatıyla Özgür Özel ile ilk kez Anıtkabir'de tokalaştı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor.

İlk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer aldı.

ERDOĞAN İLE ÖZEL İLK KEZ

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Anıtkabir'de tokalaştı.

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ERDOĞAN'DAN ÖZEL YORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rize'de yaptığı konuşmada, CHP’de genel başkanlık seçimini Özgür Özel’in kazanmasına ilişkin ilk yorumunu yapmıştı.

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek, “Bay bay Kemal kime ‘bay bay’ dedi? Edirne’deki teröristbaşı Demirtaş’a ‘bay bay’ dedi. Kavala’ya ‘bay bay’ dedi.” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş’a, Kavala’ya selam verdi.” ifadelerini kullandı.

CHP’deki genel başkan değişimi için “Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok.” şeklinde konuşan Erdoğan, “Zannettiler ki; terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan; sen de onlarla beraberdin.” diye konuştu.

ÖZEL'DEN: STRESİNİ ANLIYORUM

CHP lideri Özgür Özel ise gazetecilerin "Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin" yanıtını vermişti.