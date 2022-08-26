Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt diğer zaferlerin anasıdır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt diğer zaferlerin anasıdır
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt diğer zaferlerin anasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda, "Türk tarihinde pek çok zafer varken, Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın bir sebebi var. Çünkü Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt diğer zaferlerin anasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt diğer zaferlerin anasıdır
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümünde Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Ahlat'ta Van Gölü kenarında inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin şubesi mahiyetteki eseri, ecdada vefamızın bir sembolü olarak görüyoruz.

Malazgirt, Pazarkale Zaferi'yle Türklere tekrar aralanan Anadolu kapılarının ardına kadar açılmasının adıdır. Bu zaferden önce ecdad Kayseri'den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar Anadolu'ya yayılmıştı. Bu topraklar, güvenli ve huzurlu belde haline dönüşememişti. Bizans ve Selçuklu Ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde Sultan Alparslan'ın zaferi için dua ediliyordu.

Sultan Alparslan tıpkı bugünkü gibi bir cuma günü namazı müteakip beyaz elbisesiyle atının kuyruğunu bizzat bağlayıp, ordusunu hücuma kaldırmıştır. Sultan Alparslan'ın namazgahında hep birlikte eda edecek, kendisi ve ordusundaki kahramanlar için dualarımızı yapacağız.

Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan küçük beylikler önce Selçuklu sonra Osmanlı'da toplanarak bir cihan devletinin sütunlarına dönüşmüştür. Bizans hükümdarı ise Sultan Alparslan tarafından affedilmesine rağmen, Bizans sarayında katledilmiştir.

"MALAZGİRT DİĞER ZAFERLERİN ANASIDIR"

Türk tarihinde pek çok zafer varken, Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın bir sebebi var. Çünkü Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır.

Malazgirt Zaferi'nden 3-4 yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu devleti 228 yıl sonra Osmanlı, 852 yıl sonra Cumhuriyet bu zaferin meyveleriydi. Sultan Alparslan Anadolu kapılarını bize açmamış olsaydı, bu coğrafyadaki süregelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik, bilmiyorum. Bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız.

Bizi ecdadın özellikle yad ettiği ve sürekli olarak düşmana bakışını ifade ettiği yer. Bizler tıpkı Sultan Alparslan gibi, Osman Gazi, Fatih, Yavuz, Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün de er meydanında her türlü mücadeleyi verirken, tek bir masumun canına halel getirmemiş, bu hassasiyet içinde hareket ediyoruz.

Anadolu'nun adım adım medeniyetimizin maddi ve manevi unsurlarıyla işlenmesi süreci hem kılıçla, hem kalemle, hem kalple olmuştu.

"YETER Kİ İHANET ETMESİNLER"

Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri darlananlar, elleri titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler, milletine düşmanlık yapmasınlar. Herkes başımızın tacıdır.

Ülkemizin herkese yetecek imkanı var. Devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce sahiptir. Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yok. Bayrağımızı hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz. Sultan Alparslan'dan Süleyman Şah'a, Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e ne kadar sıkı kenetlenirsek bugünkü kızıl elmamıza o kadar hızlı ilerleriz.

Ülkemizde son dönemde en iddialı vizyonu, 2023 hedeflerini bunun için milletimize söz verdik. Fethin 600'üncü yılına adadığımız 2053 vizyonunu bunun için hazırlıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yıl dönümü 2071 hayallerini bunun için kuruyoruz. 21'inci yüzyıl şahlanışın, gelecek yüzyıl da bizim medeniyetimizin asrı olacaktır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarihi Çağlar (Devirler) ve Özellikleri: Tarihi Çağlar Ne İle Başlar ve Kaça Ayrılır?
GÜNDEM Tarihi Çağlar (Devirler) ve Özellikleri
Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve Özeti: Mezopotamya'da Kurulan Uygarlık Hangileri, Özellikleri Neler?
GÜNDEM Mezopotamya Uygarlıkları İsimleri, Konu Anlatımı ve ...
Med İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri: Medler Kimdir, Nerede Kuruldu, Yaşadı ve Neyi Buldu?
GÜNDEM Med İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri
Prof. Dr. Selçuk Şirin'den öğretmenlere mesaj var
GÜNDEM Prof. Dr. Selçuk Şirin'den öğretmenlere mesaj var
İlk Çağ (Antik Çağ) Nedir, Tarihi ve Özellikleri Nelerdir? İlk Çağ Nasıl Başladı ve Ne Zaman Bitti?
GÜNDEM İlk Çağ Nasıl Başladı ve Ne Zaman Bitti?
Kamyoneti camından içeri atlayıp durdurdu! - İstanbul haberleri
GÜNDEM Kamyoneti camından içeri atlayıp durdurdu!
TBMM Başkanı Şentop'tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
GÜNDEM Şentop'tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2022: PTT personel alımı ne zaman, nasıl yapılacak, başvuru koşulları ne ve kaç kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alımı detayları açıklanıyor!
Son dakika: İzmit'te yaşandı: Eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövdü, otomobilini gasp etti! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövdü! Otomobilini ...
Bakan Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Gülşen tepkisi
GÜNDEM Bakan Soylu'dan CHP liderine Gülşen tepkisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.