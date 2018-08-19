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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

19.08.2018 - 01:01 | Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki atama ve görevden almalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Kudret Arslan, Telif Haklar Genel Müdürü Şaban Karataş, Teftiş Kurulu Başkanı Asim Keser ve I. Hukuk Müşaviri Nuri Ekinci başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Murat Gürül, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Murat Demirören, Telif Hakları Genel Müdürlüğüne Ziya Taşkent, Teftiş Kurulu Başkanlığına Ekrem Diler, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Mustafa Kurt, I. Hukuk Müşavirliğine Metin Dede, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Kırcan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Birol İnceciköz, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Tente Ödemiş atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığındaki; Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Durali Koçak, Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser, Su Yönetimi Genel Müdürü Bülent Selek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mehmet Mustafa Gözükara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürü İsmail Şanlı görevlerinden alındı.


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Zekeriyya Durmuş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Altuğ Atalay, Tarm Reformu Genel Müdürlüğüne Hasan Özlü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne Bilal Dikmen, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Ahmet İpek, Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğüne Yusuf Kandazoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Güldal, Tarın İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Ayşe Ayşin Işıkgece, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman Uzun, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne Furkan Fikret Aktaş, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Özkan Kayacan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Aylin Çağlayan Özcan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Süleyman Değerli, Strateji Geliştirme Başkanlığına Oruç Baba İnan, I. Hukuk Müşavirliğine Dursun Kelkit, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına İsa Setkaya, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlğına Ahmet Kavak, Şeker Dairesi Başkanlığına Mehmet Hasdemir, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Ecnel Ercan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Selçuk Kavasoğlu getirildi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    Milletimize hayırlı olsun, bereket getirsin
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