Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na 5 gün ara verilmesi hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Dolmabahçe'de bulunan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Erdoğan namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan şunları söyledi:

"Bu sürecin öncesi var, telefon diplomasisi var. Sayın Trump ile Sayın Putin ile yaptığımız görüşmeler, AB ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. Bir kısmını BM Genel Kurulu'nda yaşadık. Yoğunlaşan görüşmelerimizi dün gerçekleştirdik. Bir gün öncesi Sayın Trump ile yaptığım telefon görüşmesinden sonra, heyetler arası görüşme ile iyi bir yere taşıyabiliriz dedik. Sayın Pence'in başkanlığında heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeleri yaptılar, dün de final görüşmeler... Görüşmeler sonucu 13 maddelik bildiriyi açıkladık.

120 saatlik süreç işliyor. Malum terör örgütünün bu bölgeyi terk etmesi söz konusu. Bu süreci ağırlıklı olarak Türkiye'nin riyasetinde ve dayanışma içinde yapma sözlerini aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyet görüşmeleri devam edecek. 120 saati başarıyla bitirirsek, salı günü de Sayın Putin ile bir görüşme olacak. Bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum. Bu görüşmelerle bölgeye barışı Barış Pınarı'yla getirmiş oluruz. Milli Savunma Bakanımla görüştüm, çekilmenin başladığını söylediler. Oradaki güvenlik güçlerimiz yine orada kalmaya devam edecekler. "