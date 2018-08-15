SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
ibrahim Kalın
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son Dakika! Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Erdoğan, Merkel ve Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Sözcüsü: Erdoğan Merkel ve Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Merkel yarın da Macron ile telefon görüşmesi yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın döviz kurundaki dalgalanma hakkında, "Aldığımız tedbirlerle, Türk ekonomisindeki normalleşmenin süreceğini görüyoruz" dedi. Rahip Brunson'un durumu hakkında konuşan Kalın, "Eğer bir hayal kırıklığından bahsedeceksek Türkiye'nin daha derin olduğunu söylemek gerekir" ifadelerini kullandı

15.08.2018 - 12:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşeceğini açıkladı. 

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulanan Kalın, sözlerine "İtalya'da hayatını kaybedenler için taziyelerimizi iletiyoruz. Bu zor gününde İtalyan halkının yanındayız" ifadeleriyle başladı.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

DÖVİZ KURUNDA DALGALANMA

ABD yönetimin gayrimeşru ve irrasyonel tepkileri nedeniyle bazı dalgalanmalar olduğunu gördük. Bu dalgalanmaların Türk ekonomisiyle bir ilgisi yoktur. Bir psikolojik savaş olarak bazı adımların atıldığını gördük. Aldığımız tedbirler, vatandaşlarımızın bu konuyu sahiplenmesiyle iyiye gidişin dün itibariyle başladığını görüyoruz. Bu gidişin devam edeceği beklentimizdir. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Bankacılık sektörü son derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu herkes bilmektedir. Türkiye ekonomik savaştan yana değildir. Ancak aldığımız tedbirlerle bir iyileşme trendinde olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkelerinden Rusya'ya pek çok çevre, Trump yönetiminin açıklamalarına tepkiler geldiğini de görüyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye serbest piyasa ekonomisiyle dünyaya entegre olmaya devam edecektir. Trump yönetiminin iç siyasi sıkışıklıktan dolayı dış politikada gerginlikler başlttığını görüyoruz. ABD yönetiminin Kanada, Meksika, Rusya, Küba ve NATO gibi gerilimlere girdiğini gördük. Dünyanın ekonomik dengelerine ve ABD çıkarlarına zarar verdiği açık şekilde ortadadır. Aldığımız tedbirlerle, Türk ekonomisindeki normalleşmenin süreceğini görüyoruz.

İşsizlik oranındaki düşüş ve istihdamdaki artış da başka bir göstergedir. Bu ekonominin de olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir. ABD veya başka bir yönetimin kısıtlayıcı yöntemine karşı EuroZone başta olmak üzere özgürlükçü bir sistemden yana olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bundan sonra temaslarımız da devam edecek. 

ABD ÜRÜNLERİNE EK VERGİ

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirilmesi konusunda kararlar alındı. Bu tepkileri vatandaşlarımızın da sahiplendiğini görüyoruz. Türkiye ekonomik savaştan yana değildir ancak kurumlarıyla bu saldırıları püskürtmek için gereken adımları atacaktır. 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Güvenlik konusu bizim için önemli. Türkiye çevresinde yaşanan ulusal güvenlik sorunlarına verdiği tedbirler ve gösterdiği tepkiler de devam edecek. PKK terör örgütüne karşı ciddi mesafeler aldığını görmekteyiz. Terörle mücadele konusunda netice alınacak adımlar atılıyor. Türkiye'ye dönük tehditleri yok etmek için mücadelemiz devam edecektir. Sayın İbadi ile bu konu görüşüldü. Irak topraklarından Türkiye'ye herhangi bir tehdidin kabul edilemeyeceğini, Türkiye ve Irak makamlarının birlikte çalışabileceğini ifade etti. 

MERKEL VE MACRON İLE GÖRÜŞME

Katar Emiri, Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelecek. Bu ziyareti biz önemsiyoruz. Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunun bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bugün öğleden sonra Sayın Merkel ile, yarın da Sayın Makron ile telefon görüşmesi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın eylül başında Kırgızistan'a bir ziyareti gerçekleşecek. 

SORU-CEVAP

Elektronik ürünlerine boykot: Bu Türkiye'ye karşı başlatılan spekülatif işlerin bir takım neticelerinin olması normal. Bu sorunların çözülmesi bizim beklentimizdir. ABD, Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olmalı. Bunlar yoluna girdiğinde ilişkiler yeniden normalleşir. Bizim çabalarımız ve beklentilerimiz bu yönde. Türkiye'ye yönelik olumsuz bir tavır olursa bunlar karşılıksız kalmaz. 

F35'lerin satışları: Sayın Trump'ın imzaladığı madde büyük bir paketin içinde. Şu anda somut bir karşılığı yok. Pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Türkiye F35'lerin sadece müşterisi değil, ortağıdır da... Şu ana kadar da üzerine düşen sorumlulukları da yerine getirmiştir. İş bu yöne giderse hukuk yollarına başvururuz. Umarım iş bu noktaya gelmez. Ülkemizdeki bu birlik ve dayanışma duygusunun bir mesaj olacağını düşünüyorum.

Çin-Rusya-İran ile yerli para işbirliği: Bu konu gündemde bir konudur. Bunu başka ülkelerle de konuştuk. Merkez Bankaları yetkilendirildiler. Çalışmalar sürüyor. Ciddi bir mesafe alınıyor. Bunu başka ülkelerle de yapabiliriz. Doları tehdit unsuru olarak kullanmak isteyenlere karşı tepki olarak bu arayışın güçlendiğini görüyoruz. Biz bu konuda son derece olumlu bir tutum içerisindeyiz.

Münbiç'teki devriyeler: Münbiç eylem planı, 4 Haziran'da üzerinde kalınan eylem planı uygulanmaya devam ediyor. Türk ve ABD askerleri bağımsız, 90 gün sonunda da ortak devriyelerini yapacaklar. Beklentimiz bu plan çerçevesinde YPG ve PYD unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekilmesi. Bu yöndeki çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor. Pentagon'un da bu yönde açıklamaları oldu. 

Erdoğan-Trump görüşmesi: Planlanan bir görüşme yok.

Brunson'un durumu: Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek Türkiye'nin yaşadığı hayal kırıklığından bahsedelim. Onlar bir papaz için Türkiye'yi kaybetme noktasına gelirken, onların PKK ve FETÖ konusunda somut bir adım attıklarını görmedik. Somut olarak bizi tatmin edici bir işbirliğini görmedik. YPG/PYD konusunda ABD'nin tutumu ortada. FETÖ elebaşı serbest şekilde yaşamaya devam ediyor. Eğer bir hayal kırıklığından bahsedeceksek Türkiye'nin daha derin olduğunu söylemek gerekir. Bizim NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımızın bu yönde adım atmaması kabul edilemez. Burada yargı bir süreci var. Biz yapıcı bir irade ortaya koyuyoruz. Biz gerilimden, savaştan, ilişkileri koparmaktan yana değiliz. Türkiye'nin egemenliğine, yargı bağımsızlığına tehdit olunca gereken tepkiyi veririz. Halkbank davası devam ediyor; Hakan Atilla haksız bir şekilde yargılandı, cezaya çarptırıldı. Bizim haklarımızı savunmamız vazifemizdir. 

TBMM'nin toplanması: Bu planlanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrının muhalefet liderleri tarafından olumlu karşılanması memnuniyet verici.  Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Bunun sonuçlarını da dün akşam itibariyle görmeye başladık. Sakin bir şekilde tedbirlerimizi hayata geçiriyoruz. Siyasi partilerinin liderleriyle de görüşmeler yapabilir. Önemli olan milli birlik ve beraberlik duygusuyla bu süreci atlatmamız. 17-25, PKK terörü, 15 Temmuz'da hamdolsun milletimizin basiretiyle bu sorunlar aşıldı. Türkiye bu krizi fırsata dönüştürmek üzere. 

İdlib'teki gelişmeler: Böyle bir göç dalgası beklemiyoruz. Kurumlarımız muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Biz kararlı bir şekilde kendi planımızı uygulamaya devam edeceğiz. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 5
  • Misafir 34 dakika önce
    Helal olsun. Dediği gibi birlik olursak hicbirşey ya-pa-maz-lar!
  • Misafir 47 dakika önce
    köprü yapana kadar teknolojiye yatırım yapsaydınız şimdi bu yürekli milleti aç bırakmazdınız. ama yine de vatan sağolsun
  • Misafir 47 dakika önce
    Boş Mesajlar bunlar. KKTC gibi ciddi ekonomik önlemler alınamazsa bir iki günlük geçici iyileşmeler sizi aldatmasın.
Tüm yorumları göster(5)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X