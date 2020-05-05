DHA

Trabzon'un Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi´nde, dün gece saatlerinde bir otomobilin yandığını gören mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilde kıraathane işletmecisi olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Soner Taşkın´ın cansız bedeni bulundu.

VÜCUDUNDA KURŞUNA RASTLANDI

DHA'da yer alan habere göre Adli Tıp Kurumu´na gönderilen Taşkın´ın yapılan otopsisinde, vücudunda kurşuna rastlandı. Bu gelişme üzerine Taşkın ile aralarında para meselesi bulunan N.A. ve Ö.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.