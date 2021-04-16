Dehşeti yaşatan ağabeyden hamle savunması! 0:00 / 0:00

İHA

Dün, merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis, görüntülere konu olan taksi şoförü E.D.'yi gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre taksici emniyetteki ifadesinde, kız kardeşinin evden ayrılmak istediğini, onu eve geri götürmek için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Kız kardeşi C.G.D. ise ifadesinde, annesiyle evde tartıştığını, evden ayrılmak istediğini, yolda yürürken ağabeyinin arkasından otomobille gelerek kendisini ikna etmeye çalıştığını belirterek, o sırada ağabeyinin önünü kesmek için hamle yaptığını, kendisinin de adım atmasından dolayı otomobilin çarptığını dile getirdi.

"SADECE KARDEŞİMİZİ KORUDUK"

Taksi sürücüsü E.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Sadece kardeşimizi koruduk" diyen ağabey, "Bu da suç yerine geçiyorsa bilemiyoruz. Benim kardeşimle hiçbir sorunum yok. Arabayı üstüne kırmadım. Sadece önünü kesmek istedim, o da adım yapınca çarptım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsünün, bir süre takip ederek sözle sataştığı kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptığı anlar yer aldı.

Görüntülerde ayrıca, çarpmanın etkisi ile yere düşen kadınının çağlık çığlığa bağırdığı, aracından inen taksi sürücüsünün ise bir süre etrafına bakındığı, kadının daha sonra eliyle aracı yumruklayıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.