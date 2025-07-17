TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir de görüşmede yer aldı.

Buldan, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Buldan, "Önemli değerlendirmeler yapıldı. Barış sürecinin ve aşama aşama devam eden silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar, aynı zamanda Meclis’te kurulacak olan komisyon ve bu komisyondan beklentiler, barış sürecinin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması konularını detaylıca değerlendirdik" dedi.

'HER PARTİNİN KOMİSYONA DAİR FARKLI ÖNERİLERİ VAR'

Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın partilerin grup başkanvekilleriyle gerçekleştireceği buluşmaya değinerek, "Komisyon öncesi yapılacak olan bu buluşmanın da önemli olduğunu birlikte konuştuk. Çünkü her partinin komisyona dair farklı önerileri var, farklı beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması gereken ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık. Açıkçası Sayın Özgür Özel'in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların kıymetli olduğunu da ifade ettik. Ve Sayın Özel'in aynı derecede bu barış sürecine bundan sonraki süreçte de hem destek vereceği hem de bu konuda çalışmalarına önemli ölçüde, kıymetli bir şekilde destek sunacağını da biz en azından öğrenmiş olduk. Sayın Özel'e teşekkür ediyoruz. Yarın yapılacak olan komisyon toplantısı önemli bir toplantı. Buradan çıkacak olan sonuçları da hep birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.