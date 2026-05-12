DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının yarısı olan 55 bin liraya yükseltilmeli. Aynı şekilde emekliye bayram ikramiyeleri de asgari ücret tutarında açıklanmalı." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu anımsatarak, engellilerin merhamet değil hak, sadaka değil eşitlik, söz ve karar hakkı istediğini söyledi.

"Engellilerin talepleri bizim taleplerimizdir" diyen Hatimoğulları, "Engellilerin eşit haklardan yararlanabileceği kapsamlı bir yasayı parlamentodan hep beraber çıkaralım. Engelsiz bir dünya mümkün. Engellerin olmadığı bir yaşamı biz hep beraber inşa edebiliriz ve bu hepimizin boynunun borcudur." ifadesini kullandı.

Kadın haklarına da değinen Hatimoğulları, sadece geçen nisan ayında 24 kadının katledildiğini, bu yılın ilk dört ayında ise 99 kadının öldürüldüğünü ileri sürdü. Hükümetin politikalarını eleştiren Hatimoğulları, neredeyse her gün en az bir kadının cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Tülay Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar şaşaalı kampanyalar istemiyor, yaşam güvencesi istiyor. Slogan değil, bütçe istiyor. Söz değil, koruma istiyoruz. Bir kadın daha katledilmeden önce herkes harekete geçsin istiyor. Yeter artık. Biz kadınlar güven içinde yaşamak istiyoruz. Eşit, adil ve özgür yurttaşlar olarak ölüm tehlikesiyle 'her an şiddet yaşayabiliriz' korkusuyla değil, özgürce bu coğrafyada yaşamak istiyoruz."

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, yılın ilk dört ayında enflasyon ve vergiler nedeniyle işçi ücretlerinin eridiğini, TÜİK'in rakamları çarpıttığını, asgari ücretin yılbaşından bu yana 3 bin 585 lira eridiğini savundu.

Türkiye'nin enflasyonda Avrupa'da birinci, dünyada beşinci sırada yer aldığını kaydeden Hatimoğulları, "Bu korkunç bir şey. Yoksulluk tanımı artık lüks kalıyor. Ülke sefaletin dibinde. Yüksek enflasyon devam ediyor, hayat pahalılığı gittikçe derinleşiyor. Açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı 113 bin lira. Bu rakamlar gerçek. Bu rakamları mutfakta, kaynayamayan tenceremizde, yoksulun çocuğunu okula gönderirken çantasına bir ekmek, bir süt koyamamasında görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye çözüm üreten bir iktidarın gerektiğini iddia eden Hatimoğulları, "Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı, yoksulluk sınırının yarısı olan 55 bin liraya yükseltilmeli. Aynı şekilde emekliye bayram ikramiyeleri de asgari ücret tutarında açıklanmalı." önerisinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerini dile getiren Hatimoğulları, "Bu süreç bir süredir durağan. Bu yavaşlama halinden mutlaka çıkılmalı, bunun bir yolu bulunmalı." sözlerini sarf etti.

Devam eden süreçte ivmenin artması için somut önerilerde bulunduklarını aktaran Hatimoğulları, siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu savundu.

Bu mekanizmanın hızla oluşturulması gerektiğini belirten Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Hem bugünkü tıkanıklığı giderecek hem de süreç içerisinde ileride oluşma ihtimali olabilecek sorunları çözmek, o sorunlardan da başarıyla çıkabilmek için bu tür mekanizmalara ihtiyaç var. Kurulacak bu mekanizma sürecin siyasi muhataplığını da üstlenebilir. Bu süreç 'benim ihtiyacım, senin ihtiyacın' diye sürüncemede bırakılamaz. Süreç barışın ihtiyacına göre şekillenmek durumunda. Barış adına adım atılmayan her gün bu ülkeden çalınıyor. Allah muhafaza bizler bu tarihi fırsatı kaçıracak olursak, bu tarihi eşiği başarıyla atlayamazsak bunun hesabını kim ve nasıl verecek? Bunu hiç düşünüyor musunuz?"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nun yasallaşması için itici bir güç olması gerektiğini ileri süren Hatimoğulları, "Bütün adımların bir anda atılamayacağını, zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok büyük emek ve cesaret isteyen bir süreç olduğunun da farkındayız. Ama bütün bu zorlukların üstesinden istersek hep birlikte gelebiliriz." görüşünü paylaştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içindeki Bahar Şenliklerinde çıkan olaylara ilişkin Hatimoğulları, "Üniversitelerden medyaya, tribünlerden mahkemelerin kararlarına kadar geniş bir yelpazede sürecin zehirlenmesiyle ilgili çok sayıda provokasyonla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.