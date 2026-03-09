Canlı
        Son dakika: Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem! | Son dakika haberleri

        Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, saat 09.21'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 09:32
        Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de, 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA"

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

        BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." açıklamasında bulundu.

        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!

        İstanbul'un gözde semtlerinden Beşiktaş Etiler'de, bulunan ünlü bir gece kulübü kundaklanarak ateşe verildi. Birkaç saat sonra ise iş yeri sahibi Yusuf Durmuş, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı

