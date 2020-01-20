Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı damadını tüfekle vurarak öldüren Ramazan D. tutuklandı.
AA'nın haberine göre, 1200 Evler Mahallesi 2030 Sokak'ta dün meydana gelen olayda, bir apartmanda yaşayan Ramazan D. (59) ile evine çağırdığı damadı Gezer Çümen (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., evdeki pompalı tüfekle Gezer Çümen'e ateş etti. Göğsünden yaralanan 1 çocuk babası Çümen, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan D.'yi gözaltına aldı.
YASAK AŞK İDDİASI!
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ramazan D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ramazan D., "kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde damadını, oğlunun eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
YORUMLAR