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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        SON DAKİKA! Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

        Denizli Honaz'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kum yüklü TIR, düğüne giden kişileri taşıyan yolcu otobüsüne çarptı. Can pazarının yaşandığı feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 07:08 Güncelleme: 02.09.2023 - 08:13
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        Denizli'de TIR yolcu otobüsüne çarptı: 6 ölü, 42 yaralı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü TIR'ın, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre; kaza sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        KAZANIN ETKİSİYLE İKİ ARAÇ DA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        Hakimiyeti sağlanamayan TIR, bariyerleri kırıp Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile TIR şarampole devrildi.

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

        6 KİŞİ ÖLDÜ, 42 KİŞİ YARALANDI

        Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve TIR şoförü ile birlikte 42 kişin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Denizli
        #Honaz
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