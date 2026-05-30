Denizli’de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadın kazada öldü
Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Z.A.'ya otomobilin çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü gözaltına alındı
Giriş: 30 Mayıs 2026 - 12:40 Güncelleme:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU
AA'daki habere göre; D.D. idaresindeki otomobil, Kelekçi Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A'ya (60) çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Otomobil sürücüsü D.D. gözaltına alındı.
