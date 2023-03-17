Bölgede, yakın zaman önce yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle toprağın doyması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmesi ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.