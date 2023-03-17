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Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Şanlıurda ve Adıyaman'da feci bir tabloya yol açan şiddetli sağanak yağışlarla ilgili flaş bir uyarı daha geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün öğleden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı kaydedildi

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AA
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde bugün öğleden sonra başlayacak ve akşam saatlerinde etkisini artıracak kuvvetli yağışlara ilişkin uyarı yapıldı.
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler

    AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra deprem bölgesinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler

    Yağışların deprem bölgesi genelinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı öngörülüyor.
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler

    Yağışların, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Adıyaman'ın kuzey, Malatya'nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler

    Bölgede, yakın zaman önce yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle toprağın doyması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmesi ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler
  • Şanlıurfa ve Adıyaman'da yağışlar devam edecek! Meteoroloji uyarı verdi! Şanlıurfa ve Adıyaman'da hava durumu nasıl? - Güncel haberler

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