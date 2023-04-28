AA

Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor. AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın da kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ayrıca yarın yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Ağrı ve Kars'ın batısı, Ardahan, Muş, Batman'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Bitlis'in kuzey ve batısında (kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte) yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması, 1800 metre üzeri kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.