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Deprem bölgesindeki 3 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den, depremin vurduğu Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için flaş bir sağanak uyarısı geldi. Açıklamada bugün ve yarın beklenen yağışların ani sel ve su baskınına yol açabileceği belirtildi

Son dakika: Deprem bölgesindeki 3 kent için sağanak uyarısı!
AA

Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın da kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ayrıca yarın yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Ağrı ve Kars'ın batısı, Ardahan, Muş, Batman'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Bitlis'in kuzey ve batısında (kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte) yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması, 1800 metre üzeri kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN DE UYARI YAPILDI

Doğu bölgelerde görülecek sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt, Gümüşhane'nin doğusu, Trabzon'un iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun batısında (Erzincan, Tunceli, Elazığ'ının doğusu, Bingöl'ün batısı) yerel kuvvetli, 1700 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağış alan tüm bölgelerde, kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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