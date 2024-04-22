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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ | 22 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        İzmir ve Elazığ'da deprem! 22 Nisan Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 22 Nisan tarihli en son depremleri araştırıyor. Ülkemizde yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. İşte, 22 Nisan 2024 son dakika depremler haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 08:08 Güncelleme: 22.04.2024 - 08:08
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bu depremlerin bir çoğu hissedilmeyecek kadar hafif olsa da endişeye neden oluyor. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini haberimizde derledik. İşte, 22 Nisan 2024 Pazartesi son dakika depremler listesi...

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        ELAZIĞ'DA DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 07:23'te Elazığ'ın Merkez ilçesine 4.29 km uzaklıkta Hazar Gölü'nde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.66 km olarak kaydedildi.

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        İZMİR 3.2 İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:04'te İzmir'in Buca ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.22 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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