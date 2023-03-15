Vali açıkladı: Sel bir can aldı! 4 kişi kayıp!

Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."