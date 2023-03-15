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Vali açıkladı: Sel bir can aldı! 4 kişi kayıp!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyamanın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Sağanak nedeniyle çadırlarda kalan afetzedeler büyük zorluklar yaşadı

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İHA
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyamanın Tut ilçesinde, bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu: "Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor.
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, dün gece şiddetini artıran ve sabah saatlerinde devam eden sağanağın olumsuzluklara neden olmaması için bazı çadırlar tahliye edilmişti.
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    Alınan önlemlere rağmen kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Enkaz kaldırma çalışmalarını da etkileyen sağanak, bazı sokaklarda kurulan çadırlar ise su altında kaldı.
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    Belediye ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Korupark'ta kurulan çadırların bir bölümündeki vatandaşları su baskını riski nedeniyle konteynerlere ve GSB yurduna tahliye etti.
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun yağışın olumsuzluklarını aşmak için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, "Çadırlarında olumsuzluk yaşayan vatandaşlarımızın tahliyelerine devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    AA'da yer alan habere göre öte yandan Adıyaman'da, metrekareye 100 kilogram yağış alacağı yönünde Meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen uyarı üzerine AFAD, polis, jandarma ve askeri kurumlar başta olmak üzere tüm kurumların çalışma başlattığının kaydedildiği açıklamada şu, ifadelere yer verildi:
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    "Riskli çadır alanlarında zemin düzeltmesi ve koruyucu tedbirlerle ilgili çalışma yapılmış olup bu çalışmanın yeterli olmaması ihtimali bulunan çadırlarda kalan vatandaşlarımızın gönüllülük esasına göre yurtlara nakli gerçekleşmiştir.
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    Afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerindeki durumları meteorolojik veriler dikkate alınarak hassasiyetle takip edilmektedir."
  • Son dakika: Adıyaman'da depremden sonra bu kez sel vurdu! 1 ölü, 4 kayıp... - Haberler

    DHA'da yer alan habere göre de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurulan çadırlar da selden nasibini aldı. Birçok çadırı su basarken afetzedeler zor anlar yaşadı.

 

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