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Deprem bölgesinde bir sarsıntı daha! İşte 22 Mart son depremler listesi

Son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Ülke genelinde artçı ve bağımsız sarsıntılar sürüyor. Deprem felaketinin ardından son depremler listesine ilişkin araştırmalar yoğunlaşırken Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da sarsıntılar meydana geldi. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 22 Mart Çarşamba son dakika depremler listesi...

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  • Son dakika deprem listesi 22 Mart Çarşamba 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    Son dakika depremler listesi 22 Mart... Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. İki yıkıcı depremin etkisi devam ederken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 22 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 22 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Son dakika deprem listesi 22 Mart Çarşamba 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    KAHRAMANMARAŞ VE ADIYAMAN'DA DEPREM!

    Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da en büyüğü 3,8 olmak üzere sarsıntılar yaşandı. 
  • Son dakika deprem listesi 22 Mart Çarşamba 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 22 MART

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor yeni bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.)
  • Son dakika deprem listesi 22 Mart Çarşamba 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Uzmanlar daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
  • Son dakika deprem listesi 22 Mart Çarşamba 2023 | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."
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