Son dakika depremler listesi 22 Mart... Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. İki yıkıcı depremin etkisi devam ederken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 22 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 22 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

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