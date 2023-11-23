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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | Malatya'da peş peşe deprem! 23 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi

        Malatya'da peş peşe deprem! 23 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları Malatya'da gerçekleşen depremin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Malatya ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 23 Kasım Perşembe Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:12
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Malatya'da peş peşe depremler yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 23 Kasım Perşembe son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

        Malatya Battalgazi'de 4.7 ve 5.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46 sularında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak ölçüldü.

        17.49' da ise gene aynı bölgede 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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