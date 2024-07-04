Balıkesir'de deprem! 4 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz ve Adıyaman'da deprem oldu. Ayrıca Perşembe günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 57 deprem kayıtlara geçti. İşte, 4 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 4 Temmuz son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..
BALIKESİR'DE DEPREM!
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 02.33'de 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında yaşandı.
5 Temmuz Perşembe günü; birçok yerde sarsıntı kaydedilmesine rağmen Balıkesir dışında büyük bir deprem yaşanmadı.