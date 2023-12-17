Muğla'da korkutan deprem! 17 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD tarafından edilen son dakika verilerine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0'lık bir deprem meydana geldi. Depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte, 17 Aralık 2023 Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri... Kandilli ve AFAD Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen deprem, Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 17 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0'lık bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD depremin yerin 29 km altında meydana geldiğini duyurdu.
PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 16 Aralık Cumartesi günü saat 03:26'da Bursa Kestel'de 2.7 ve saat 05:28'de Kahramanmaraş Elbistan'da 2.8 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.