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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Muğla'da korkutan deprem! 16 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Muğla'da korkutan deprem! 16 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD tarafından edilen son dakika verilerine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0'lık bir deprem meydana geldi. Depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte, 16 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 21:03 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:03
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        Son dakika deprem haberleri... Kandilli ve AFAD Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremleri kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen deprem, Kandilli ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 16 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4.0'lık bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD depremin yerin 29 km altında meydana geldiğini duyurdu.

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        PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 16 Aralık Cumartesi günü saat 03:26'da Bursa Kestel'de 2.7 ve saat 05:28'de Kahramanmaraş Elbistan'da 2.8 büyüklüğünde deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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