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Depremin Hatay'ın kıyı şeridindeki etkileri su altında görüntülendi

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinden yaklaşık 2 ay sonra inanılmaz görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay'da kaydedilen görüntülerde kıyı şeridinde deniz altında çökmeler meydana geldiği ortaya çıktı

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AA

  • Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hatay'ın kıyı şeridinde yol açtığı tahribat, su altı kameralarıyla kaydedildi.
  • Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler

    Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, depremlerin kıyıdaki etkilerini gözlemlemek için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının desteğiyle başlattığı çalışmaları sürdürdü.
  • Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler

    Daha önce, Yayladağı ilçe sınırlarındaki Kel Dağı bölgesinde yaptıkları dalışla su altı mağarası "Büyük Mağara"nın depremlerde zarar görmediğini görüntüleyen ekibin sonraki durağı Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçeleri oldu.
  • Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler

    Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi eğitmeni Mahmut İğde'nin de yer aldığı ekip, afetin izlerini görmek için Samandağ açıklarından başlayıp İskenderun Körfezi'ne kadar birçok noktada dalış yaptı.
  • Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler

    FAY HATTININ SU ALTINDAKİ İZLERİ

    Kıyı şeridinde birçok alandan kopan kaya parçalarını saptayan Ceylan ve beraberindekiler, depremlerde yıkılan Arsuz Oteli'nin kıyısındaki dere yatağında fay hattının oluşturduğu tahribatı da görüntüledi.
  • Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler

    Ekibin, İskenderun ilçesindeki su altı çekimleri sırasında da balıkçı barınağının parçalanan ve büyük kısmı çöken mendireği kaydedildi. Ekip, İskenderun Limanı bölgesinde ise kıyı şeridinin bazı bölümlerinin yaklaşık 1 metre çöktüğünü gözlemledi.
  • Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler

    "DEPREMLER SU ALTINI DA ETKİLEMİŞ"

    Tahsin Ceylan, AA muhabirine, böyle bir ekiple çalışma yürütmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

    Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına katkılarından dolayı teşekkür eden Ceylan, "Denizdeki tahribat, karadaki kadar değil ancak deprem su altını da etkilemiş." dedi.

    Dalış eğitmeni Mahmut İğde ise afetin su altındaki etkilerini görüntülemek için dalış yaptıklarını belirterek, "Bu dalışlarda Kel Dağı bölgesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık ancak Arsuz ve İskenderun bölgelerinde depremin su altındaki izleri fazlaydı.
  • Son dakika: Hatay'da deprem sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz altında çökme... - Haberler

    İskenderun Balıkçı Barınağı ve kıyı şeridinin depremde yaklaşık 1 metre çöktüğünü görüntüledik." diye konuştu.

    İğde, depremin yaralarının sarılmasının ardından kent turizmine katkı sağlamak için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

 

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