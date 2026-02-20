Canlı
        SON DAKİKA DEPREMLER 20 ŞUBAT 2026: Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Hatay güne deprem ile uyandı! 20 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. Bulundukları bölgede ve yakın çevrelerinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Hatay güne 4.2 büyüklüğündeki deprem ile uyandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 20 Şubat 2026 son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 07:28 Güncelleme: 20.02.2026 - 07:28
        1

        ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?’’ soruları 20 Şubat 2026 Cuma günü yeniden gündme taşındı. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı her sarsıntı sonrası son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sık sık güncelleniyor. Günün en büyük depremi Hatay’da kaydedildi. İşte 20 Şubat 2026 bugünkü depremler listesi.

        2

        HATAY’DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        3

        20 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-02-20 06:10:53 36.41722 36.35972 9.27 MW 4.2 Kırıkhan (Hatay)

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
