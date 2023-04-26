Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi ile yayınlanıyor. Büyük depremin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürerken fay hattı üzerinde bulunan iller endişe ediyor. Sarsıntıların ardından merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi Kandilli Rasatahesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. İşte 26 Nisan 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...