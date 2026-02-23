Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER TAKİP EKRANI | 23 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Antalya ve İzmir'de deprem! 23 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye'nin dört bir yanında gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler İzmir ve Antalya'da meydana geldi. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 23 Şubat 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 07:49 Güncelleme:
        1

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, İzmir ve Antalya’da 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. İşte, 23 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında saat 07.21’de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        İzmir’in Menderes ilçesine 17.99 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 9.41 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        3

        ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 00.19’da 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Antalya’nın Kaş ilçesine 142.02 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 7.99 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        4

        23 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2026-02-23 07:21:15 37.89333 26.97 9.41 ML 3.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.99 km] Menderes (İzmir)

        2026-02-23 00:19:42 35.05167 28.85972 7.99 ML 3.7 Akdeniz - [142.02 km] Kaş (Antalya)

        5

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
