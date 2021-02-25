Derste gürültü çıktı diye öğretmene saldırdılar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Uzaktan eğitimde derste gürültü çıktı diye öğretmene saldırdılar! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Muğla'da öğretmenin derste gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği iddia edildi

Muğla'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Milas ilçesinde bir öğretmen ile ailesinin, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildiği öne sürüldü

SON DAKİKA! Uzaktan eğitimde derste gürültü çıktı diye öğretmene saldırdılar! - Haberler
Derste gürültü çıktı diye öğretmene saldırdılar!
0:00 / 0:00
AA

Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İlknur Keskin, çevrim içi ders sırasında gürültü yaptığı gerekçesiyle, komşuları tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Keskin ile kız kardeşi ve annesi de darp raporu aldı.

MİLLİ EĞİTİM YETKİLİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

AA'nın haberine göre, ilçedeki eğitim sendikaları temsilcileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Atapark'ta yaptıkları basın açıklamasıyla olaya tepki gösterdi.

İlknur Keskin yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kendilerine saldırdığını öne sürdü. Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Böyle bir olayın yaşanmasının eğitim camiasını derinden üzdüğünü belirten Bal, "Eğitim çalışanları olarak toplumda şiddetin kaldırılmasında yine en büyük görevin bizlere düştüğü bilinciyle işimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz." dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özel Güvenlik sınav soruları yayımlandı! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMÖzel Güvenlik sınav soruları yayımlandı
Kandil ne zaman? 2021 Miraç, Berat ve Mevlit kandili tarihleri! 2021 Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri takvimi
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak 2021?
GÜNDEMMEB tablet başvurusu nasıl yapılır?
Kireç kuyusunda cansız beden bulundu
GÜNDEMKireç kuyusunda cansız beden bulundu
Aşılama zorunlu olmalı mı?
GÜNDEMAşılama zorunlu olmalı mı?
Son dakika haberi: Ümitcan Uygun'dan 'Aleyna Çakır' ifadesi! - Haberler
GÜNDEMÜmitcan Uygun'dan 'Aleyna Çakır' ifadesi!
KANLI İNFAZ| Son dakika: Bilecik'te sokak ortasında çekip vurdular! VİDEO
GÜNDEMSokak ortasında kanlı infaz!
Okullar açılacak mı? Yüz yüze sınavlar yapılacak mı? SON DAKİKA: açıklama geldi
GÜNDEMBakan Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama!
KORKUNÇ| Son dakika: Durduk yerde genç kıza yumruk attı!
GÜNDEM13 yaşındaki kıza durup dururken yumruk attı