"SANKİ DAĞ YÜRÜDÜ"

Şanlıdağ, kayaların tarlanın bazı yerlerinde küçük çukurlar oluşturduğunu ifade ederek, "Tarlada kayaları görenler şaşkınlık yaşadı. Bundan sonra tarla sahipleri birlikte çalışıp taşları kırarak temizleyecek. Kayalar tarlaların kenarlarındaki ceviz ağaçlarını da kökünden kopardı. Ben 70 yaşındayım, daha önce böyle bir afet görmedim." diye konuştu.