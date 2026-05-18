        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınadı: "Yeni bir korsanlık eylemi" | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınadı

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz" denildi

        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:48 Güncelleme:
        Sumud saldırısına kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz.

        Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." denildi.

        "İSRAİL'İN MÜDAHALEYE SON VERMESİ GEREK"

        Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir.

        Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.

        İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz."

