Son dakika: Dışişleri'nden 'Sumud' açıklaması: Ülkemize hareket ettiler
Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 16:39
