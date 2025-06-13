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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı'ndan 'İsrail' zirvesi | Dış Haberler

        Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı'ndan 'İsrail' zirvesi

        Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Gürak ve MİT Başkanı Kalın, İsrail saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalar için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:24
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        Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı'ndan 'İsrail' zirvesi
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere bir araya geldi.

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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Güler, Gürak ve Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

        Kaynaklar, toplantının saat 14.30'da başladığını, toplantıda İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarının ele alındığını bildirdi.

        ⁠⁠İsrail’in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

        İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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        Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

        Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

        İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

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