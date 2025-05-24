Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette cesetleri bulunan baba Remzi Sati ve oğlu Muhammet Sati'nin, 200 bin liralık alacak meselesi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs'ta kırsal Kuşburnu Mahallesi'nde Remzi Sati (49) ve oğlu Muhammet Sati'nin (15) yanmış kamyonette cesetlerinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında baba ile oğlunun cesedi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna, yanan araçta ve araca 500 metre mesafede bulunan 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, kartvizit, el feneri gibi deliller de incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Olayın aydınlatılması için özel oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), olay gününe ilişkin 735 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından delillere ulaşan güvenlik güçleri, şüphelilerden Ali Mert İ'ye suçunu itiraf ettirdi.

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DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN KAMYONETİ YAKMIŞ

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ali Mert İ. (25), ifadesinde, Remzi Sati'den 200 bin lira alacağı olduğunu belirterek olay günü Sati ile konuşmak için kendisini olay yerine davet ettiğini anlattı.